L’ascesa di Biden segna il tramonto di Boris Johnson

- Il premier britannico, Boris Johnson, affronta un periodo difficile, complice l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi e i problemi emersi sul fronte interno. I dati sul contagio da coronavirus nel Regno Unito continuano ad essere allarmanti e il governo deve affrontare la difficile sfida di rilanciare l'economia nazionale, senza alienare una parte dei deputati conservatori, mentre a Downing Street emergono tensioni fra i collaboratori dello stesso primo ministro. Sul piano internazionale, l’approdo di Joe Biden alla Casa Bianca metterebbe in discussione la linea del governo di Londra sul dossier Brexit - al netto dei logoranti negoziati con l'Unione europea - e sui rapporti transatlantici. In questo caso le pressioni su Johnson non arriverebbero solo da Washington, ma anche da Paesi vicini e tradizionalmente alleati, come la Repubblica d’Irlanda e il Canada, i cui leader chiedono maggiore chiarezza circa gli sviluppi futuri delle relazioni bilaterali con il Regno Unito. Nella prima telefonata con il premier britannico, Biden avrebbe centrato l’attenzione sulle trattative per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Stando a quanto riferisce il "Financial Times", il proclamato vincitore delle elezioni Usa avrebbe chiesto al premier britannico di non lasciare che la Brexit "destabilizzi il processo di pace in Irlanda del Nord".Secondo il quotidiano, mentre la prima chiamata del candidato democratico sarebbe stata per il primo ministro canadese Justin Trudeau, Biden avrebbe "sorpreso" Downing Street includendo Johnson come secondo leader alleato a cui telefonare. Tuttavia, durante il colloquio insieme alle tradizionali battute diplomatiche sarebbe stato trasmesso un fermo messaggio sulla Brexit e sulla questione irlandese. In passato, Biden aveva definito Johnson come un "clone fisico ed emotivo di Donald Trump", e aveva messo in guardia il primo ministro del fatto che non ci sarebbe stata la possibilità di un accordo commerciale tra Regno Unito e Usa nel caso in cui la stessa Brexit avesse messo a rischio il processo di pace in Irlanda del Nord. Biden, cattolico di origine irlandese, è notoriamente sensibile a quanto avviene oltreoceano e in particolare al rispetto degli Accordi del Venerdì Santo. Proprio questo tema rischia di mettere in rotta di collisione futura la Casa Bianca e Downing Street. Lo staff di Biden sarebbe preoccupato per la determinazione di Johnson nell'andare avanti con la famigerata legge sul mercato interno, che permetterebbe al Regno Unito di violare il diritto internazionale e "sovrascrivere" alcuni elementi dell'accordo sulla Brexit firmato con l'Unione europea nel 2019 in relazione proprio al confine in Irlanda. Il capo del governo britannico ha difeso in passato la sua posizione, spiegando che la legislazione in questione sarebbe necessaria ad assicurare un libero flusso di merci tra l'Irlanda del Nord e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, e che questo sarebbe essenziale per la stabilità della regione, per cui la legge di fatto proteggerebbe il processo di pace nell'area.Resta comunque una situazione difficile da gestire per Johnson, alle prese con la sconfitta sofferta alla Camera dei Lord dei giorni scorsi, dove una schiacciante maggioranza ha infatti votato per cancellare una parte della nuova legge sul mercato interno. In due sedute, la Camera alta ha approvato la rimozione dei due commi che permetterebbero a Londra di infrangere unilateralmente il diritto internazionale. Il governo ha tuttavia annunciato che inserirà nuovamente i due commi eliminati dalla legge non appena essa tornerà alla Camera dei Comuni. La battaglia portata avanti da Downing Street rischia di complicare dunque la posizione internazionale del Regno Unito, come ha ammonito anche il premier irlandese Micheal Martin, secondo cui Londra deve impegnarsi davvero per raggiungere un accordo di uscita con l'Ue, senza prendere in considerazione l'ipotesi di un "no deal". Il fallimento dei negoziati, secondo Martin, sarebbe "rovinoso" per il Regno Unito, ma porterebbe sofferenze anche all'Irlanda, principalmente per le difficoltà che si aggiungerebbero al confine con l'Irlanda del Nord. Il premier di Dublino ha sottolineato come le due economie siano state fortemente colpite dalla pandemia, e "l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un secondo importante shock", invitando poi il governo britannico a non destabilizzare la situazione politica in Irlanda del Nord, dato che il fallimento nel raggiungere un accordo potrebbe creare "tensioni non necessarie".Dall'altro lato dell'Atlantico è inoltre arrivato il commento rilasciato al "Financial Times" dal primo ministro canadese Justin Trudeau, preoccupato per le difficoltà del Regno Unito nel concludere un accordo commerciale post-Brexit con Ottawa prima della fine del periodo di transizione, prevista per il 31 dicembre, poiché Londra "non avrebbe le capacità e i negoziatori per portare a termine la trattativa" per mancanza di esperienza. Un attacco non troppo velato all'apparato burocratico britannico ma anche al premier Johnson, che appare sempre più oggetto di scetticismo nei giudizi dei partner internazionali e che ha appena perso il principale alleato oltreoceano, Donald Trump. Per queste ragioni, il leader del Partito conservatore deve adesso rilanciare i rapporti con Washington e puntare a un'intesa con Biden che passi per questioni e valori condivisi. A giudicare dalla prima telefonata fra i due, Johnson pare aver giocato per il momento la carta della lotta al cambiamento climatico, invitando il futuro presidente Usa a partecipare alla riunione della Cop26 in programma a Londra nel 2021. La "relazione speciale" fra Regno Unito e Stati Uniti resta in ogni caso troppo importante per entrambi i Paesi, in particolare dal punto di vista della sicurezza, della difesa e della condivisione di intelligence, per essere messa in discussione a causa della scarsa intesa fra i rispettivi leader.Johnson deve infine gestire quella che sembra una crisi interna al suo staff di Downing Street, emersa con le dimissioni del direttore delle comunicazioni Lee Cain. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Cain avrebbe deciso di lasciare l'incarico nonostante gli fosse stata offerta una promozione a capo dello staff del primo ministro. Fonti di governo hanno fatto sapere che Johnson sarebbe stato all'oscuro delle trame che andavano intricandosi all'interno del proprio ufficio, ma la stampa ha ipotizzato che dietro le tensioni a Downing Street e le dimissioni di Cain possa esserci la mano (non si sa quanto diretta) di Carrie Symmonds, la compagna dell'attuale premier britannico ed ex addetta alle comunicazioni del Partito conservatore. Cain è stato al fianco di Boris Johnson sin dalla campagna per uscire dall'Unione europea, sotto la direzione di Dominic Cummings, il principale consigliere del premier britannico. Proprio Cummings, già al centro di uno scandalo nella scorsa primavera per aver violato le disposizioni della quarantena, potrebbe essere il prossimo membro dello staff di Downing Street a saltare. Le sue dimissioni, che i media prevedono per la fine dell'anno, sarebbero il segnale di una vera rivoluzione interna, visto il ruolo preminente del consigliere di Johnson in molte delle scelte e delle campagne politiche dei Conservatori negli ultimi anni, ad iniziare ovviamente dalla Brexit. (Rel)