Export: oggi seconda tappa del roadshow digitale di Sace, focus su food, fashion e furniture (3)

- Dopo un 2020 decisamente complesso, si legge nel relativo comunicato stampa, i migliori margini di crescita per sostenere la ripartenza delle 3F saranno offerti principalmente dalle destinazioni con maggior livelli di reddito pro capite come Usa e Giappone, al fianco di destinazioni europee sia entro che fuori i confini dell’area Ue. Queste, insieme alle potenzialità dei canali e-commerce, andranno a costituire il mix di opportunità su cui puntare a sostegno del rilancio nel 2021 e a venire. Stando agli ultimi dati Istat, nei primi otto mesi del 2020 la moda ha registrato un calo del 22,5 per cento su base annuale, ben superiore alla media del 13,3 che posiziona il comparto tra i più colpiti dalla crisi. Una dinamica simile, prosegue la nota, ha interessato anche l’arredo con una contrazione del 17 per cento. Più resiliente il comparto alimentari e bevande, che ha registrato invece una crescita di tre punti percentuali delle esportazioni nel periodo gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sebbene dimezzata rispetto alla performance dello scorso anno. Nello specifico, spiega Sace, le destinazioni su cui puntare per la ripresa saranno, per gli alimentari e le bevande, l’Unione europea, gli Usa, il Canada, il Giappone e l’Europa emergente. Il Giappone sarà un mercato su cui puntare anche sul fronte della moda, insieme a destinazioni europee a più veloce ripartenza come la Polonia. (Com)