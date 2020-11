Regno Unito: Irlanda del Nord vota per estendere quarantena nazionale per alcune attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento nordirlandese ha approvato con una ridotta maggioranza a favore dell'estensione della quarantena nazionale per alcune attività di una o due settimane oltre il limite originariamente previsto per venerdì della prossima settimana. Secondo le nuove regole, bar, parrucchieri e saloni di bellezza rimarranno chiusi per una settimana in più, riaprendo il 20 novembre, mentre pub e ristoranti riapriranno il 27. La decisione è arrivata dopo alcuni giorni di acceso dibattito tra gli unionisti del Dup e i repubblicani irlandesi dello Sinn Fein, le due principali forze all'interno del parlamento di Belfast. Il documento firmato da entrambe le forze vede inoltre un accordo circa il supporto che verrà corrisposto alle imprese che lavorano nel settore della ristorazione, il quale vedrà tra le altre cose un deciso aumento dell'equipaggiamento fornito per aumentare la ventilazione all'interno dei locali e registrare le informazioni dei clienti, per essere utilizzate in seguito per propositi di tracciamento in caso di bisogno. (segue) (Rel)