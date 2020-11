Regno Unito: Irlanda del Nord vota per estendere quarantena nazionale per alcune attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia lo Sinn Fein che altri partiti avevano inizialmente offerto il proprio supporto all'idea del ministro della Salute, Robin Swann, di prolungare il lockdown nazionale di due settimane, ma la proposta era stata bloccata proprio dal Dup, partito social-conservatore unionista in favore di una riapertura delle attività, facendo di fatto ostruzionismo parlamentare. Swann aveva quindi presentato una nuova proposta, che prevedeva l'estensione di una sola settimana, ma anche questa era stata bloccata nella giornata di mercoledì. Il risultato finale è quindi risultato essere la proposta di compromesso, vista oggi, della riapertura scaglionata a distanza di una o due settimane, a seconda del tipo di attività, per incontrare il voto favorevole del Dup. Alcuni tuttavia sottolineano come la legge potrebbe creare confusione nelle categorie produttive, non distinguendo precisamente quale sia la definizione di "bar", "pub" e "ristorante" - dato che diversi ristoranti hanno di fatto servizio bar e vendita alcolici al banco, mentre molti pub e bar si occupano allo stesso tempo di somministrazione di alcolici e servizio ristorazione - pertanto hanno richiesto un chiarimento al governo in tal senso, temendo che le attività possano sfruttare questo buco legislativo per interpretare il provvedimento a proprio vantaggio. (Rel)