Covid: Crimi, evento che ha segnato anche Stati generali M5s e agenda

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma: "L’emergenza Covid ha fatto irruzione nelle nostre vite ed è entrata prepotentemente anche negli Stati generali. L’attualità è entrata negli argomenti e nelle discussioni affrontate durante i nostri incontri territoriali e regionali e non poteva essere altrimenti", continua il viceministro all'Interno in un post pubblicato sul blog delle Stelle, "perché questa pandemia è un evento come ne capita uno ogni 100 anni che sta segnando almeno tre generazioni. Domani per tutto il giorno e domenica mattina 305 rappresentanti del Movimento scelti direttamente dai territori si confronteranno on line. Una decisione obbligata, dovuta alle disposizioni assunte dal governo e legate alla pandemia in corso. E in questo momento così difficile per tutti, nel quale ci vengono strappate troppe persone care e siamo sottoposti a una prova difficile, a sacrifici - conclude il senatore del M5s -, siamo comunque orgogliosi che ci siano tante persone che vogliono continuare a esprimere la propria passione civica e politica, che nonostante tutto non si arrendono e vogliono dare il proprio contributo civico e politico all’Italia".(Rin)