Roma: una maison straordinaria, archivi e produzioni dei laboratori di costume

- Nel progetto di riscoperta del patrimonio rappresentato dalle sartorie di Costume romane fortemente voluto e supportato dalla sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, "Romaison non finisce con la chiusura anticipata della mostra in ottemperanza al dpcm, ma prosegue sui canali digitali come piattaforma di ricerca, dedicata al rapporto tra la moda e il costume". "Sulle pagine Facebook e Instagram di Romaison - si legge in una nota - è già disponibile un palinsesto di appuntamenti con contenuti inediti, che continuerà ad aggiornarsi fino al termine della mostra consentendo al pubblico di conoscere da vicino le sartorie e le loro storie attraverso le voci narranti degli stessi protagonisti". (segue) (Com)