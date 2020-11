Roma: una maison straordinaria, archivi e produzioni dei laboratori di costume (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Post con le immagini più suggestive della mostra - prosegue ancora la nota - podcast realizzati dalle sedi storiche degli atelier, video interviste e talk in diretta per raccontare gli aspetti più curiosi e attuali del mondo della moda e del costume. Questi sono gli strumenti attraverso i quali Romaison si rivolge al pubblico accompagnandolo in un viaggio fatto di ricordi, immagini, foto d’epoca e documenti originali che dialogano con le esperienze attuali e le prospettive future. Oltre alla possibilità di scoprire una selezione di immagini d’archivio inedita, si potrà assistere ad una serie approfondimenti, focus e interviste sulle tecniche di realizzazione artigianale, che rendono unica e per questo apprezzata nel mondo la produzione di ognuna delle sartorie". (Com)