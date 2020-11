M5s: Crimi, ripetere esperienza Stati generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa esperienza di partecipazione non va dispersa e va ripetuta, anche questa è una forte esigenza emersa dai lavori. Lo afferma a proposito degli Stati generali il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, in un post pubblicato sul blog delle Stelle. "Ora è venuto il momento nel quale questo progetto condiviso sta per giungere alla sua fase iniziale. Sì, avete capito bene, pensavate dicessi conclusiva - sottolinea il senatore pentastellato -, ma in realtà questa è una vera e propria ripartenza". (Rin)