Economia: Bankitalia, nel Lazio calo 3 per cento tasso disoccupazione in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 il tasso di disoccupazione è diminuito di circa 3 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2019 (al 7,9 per cento; 8,6 in Italia), in larga misura per effetto del calo della partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di attività si è ridotto in misura analoga (al 65,5 per cento), rimanendo superiore a quello italiano. E’ quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale di Banca d’Italia sull’economia del Lazio. Tra gennaio e agosto 2020 i disoccupati che hanno presentato la domanda per il sussidio di disoccupazione sono stati circa 118.000, il 12,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019; nella regione Lazio l’aumento è stato più del doppio di quello italiano.(Rer)