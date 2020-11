Speciale difesa: Russia, aperto procedimento su abbattimento elicottero in Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aperto un procedimento penale in seguito all'abbattimento ad opera dell'Esercito dell'Azerbaigian di un elicottero russo Mi-24 nello spazio aereo sopra il territorio dell'Armenia. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte nelle forze dell'ordine. "Gli investigatori hanno aperto un caso ai sensi dell'articolo 351 del codice penale della Federazione russa (relativo alla violazione delle regole di volo o di preparazione ad esso)", ha dichiarato la fonte dell'agenzia. In precedenza, il ministero della Difesa russo ha riferito che l'Mi-24 russo è stato colpito in aria sul territorio dell'Armenia al di fuori della zona di combattimento. Due membri dell'equipaggio sono morti, uno è stato tratto in salvo dopo avere riportato lievi ferite. La parte azera ha ammesso di aver accidentalmente abbattuto l'elicottero russo, si è scusata ed ha espresso la disponibilità a pagare un risarcimento alla Russia. L'ufficio del procuratore generale dell'Azerbaigian ha aperto un procedimento penale per "atteggiamento negligente in servizio" in relazione all'abbattimento ed ha avviato indagini nell'unità militare responsabile dell'abbattimento sul confine armeno-azero. (Rum)