Speciale difesa: Marina Usa riafferma il partenariato militare con l'Egitto

- Il sottosegretario alla Marina degli Stati Uniti, Gregory J. Slavonic, ha visitato l'Egitto dall'8 al 10 novembre per riaffermare "l'impegno per la libertà di navigazione e la continua collaborazione sulle questioni di sicurezza". Slavonic, riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata Usa al Cairo, ha incontrato i principali funzionari della difesa egiziana, incluso il comandante della Marina, "per discutere del sostegno degli Stati Uniti agli sforzi dell'Egitto per monitorare e proteggere le sue vaste coste e combattere il contrabbando, il traffico e la pirateria". Il funzionario statunitense ha incontrato anche il direttore dell'Autorità del Canale di Suez per discutere del passaggio sicuro delle navi attraverso il Canale di Suez. Dal 1946, gli Stati Uniti hanno fornito più di 57 miliardi di dollari in aiuti militari all'Egitto, di cui oltre 1 miliardo di dollari all'anno dal 1983. Questi aiuti includono fregate della marina, dragamine e mezzi di pattuglia essenziali per proteggere il Canale di Suez e i confini marittimi dell'Egitto. Gli Stati Uniti stanno attualmente implementando programmi per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari a sostegno diretto della Marina egiziana. (Cae)