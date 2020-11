Speciale difesa: Leonardo a sostegno della trasformazione dei fornitori chiave con il “Lean Management Workshop”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, campione nazionale nel settore Aerospazio Difesa & Sicurezza, lancia una nuova iniziativa dedicata ai propri fornitori chiave incentrata sulla tematica dell’eccellenza operativa, per accompagnargli nel loro “lean journey”, ossia nel percorso che porti a massimizzare la competitività e la soddisfazione del cliente attraverso un approccio strutturato di miglioramento continuo, riducendo gli sprechi e migliorando qualità e flessibilità di prodotti e servizi. lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il progetto si inserisce all’interno del programma Leonardo Empowering Advanced Partnership 2020 (LEAP2020) di sviluppo della supply chain ed è stato presentato nel corso del workshop “Lean Management & Leonardo Production System”, dedicato alle aziende comprese all’interno della Elite Leonardo Lounge - l’ambiente sviluppato da Elite per i fornitori ad alto potenziale della supply chain di Leonardo. “Con il programma LEAP2020 stiamo rinforzando e valorizzando la nostra filiera”, ha spiegato Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo, “facendo leva su un rapporto di partnership trasparente e sostenibile con le eccellenze della filiera, per dare vita ad un eco-sistema industriale più competitivo, integrato, innovativo e resiliente”. (Com)