Speciale difesa: ministro greco, "azioni provocatorie" della Turchia minano stabilità Mediterraneo Orientale

- La Grecia condanna "le azioni illegali, provocatorie e unilaterali" della Turchia nelle acque territoriali di Grecia e Cipro che comprendono "palesi violazioni del diritto internazionale e dei buoni rapporti di vicinato". Lo ha detto il ministro della Difesa greco Nikos Panagiotopoulos parlando in conferenza stampa a Nicosia al termine dell'incontro trilaterale con i suoi omologhi di Cipro, Charalambos Petrides e Israele, Benny Gantz. Panagiotopoulos ha detto di avere discusso con i suoi omologhi della sicurezza nella regione. Le azioni della Turchia, ha osservato, "minano la stabilità regionale e la pace nel Mediterraneo orientale", ha aggiunto. "Il nostro obiettivo comune è quello di attuare una collaborazione strategica a lungo termine, coesa e sostanziale, basata sul diritto internazionale e sui principi di buon vicinato con tutte le regioni dell'area", ha sottolineato il ministro della Difesa di Atene. D'altra parte il ministro greco, ha sottolineato che i legami tra i Tre paesi che sono fondati su "valori e principi comuni". Tra le questioni discusse durante la riunione dei ministri della Difesa di Cipro, Grecia e Israele, la collaborazione nelle esercitazioni militari, la formazione, lo scambio di informazioni, la sicurezza navale e quella informatica. La prossima riunione in questo formato si terrà in Israele nel 2021. La Turchia ha emesso ieri un nuovo Navtex (avviso di navigazione) per la continuazione delle attività di rilevamento della nave Oruc Reis in un'area che si sovrappone alla piattaforma continentale greca nel Mediterraneo orientale fino al 23 novembre. (Gra)