Speciale difesa: Germania, presidente Steinmeier, aumentare gli investimenti per la difesa

- La Germania deve aumentare gli investimenti per la difesa, al fine di “rafforzare l'Ue e rinnovare l'alleanza con gli Stati Uniti”. È quanto affermato oggi dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in un messaggio per il 65mo anniversario della fondazione delle Forze armate (12 novembre 1955). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Steinmeier ha, inoltre, dichiarato che le Forze armate (Bundeswehr) sono necessarie. Al tal riguardo, il presidente tedesco ha evidenziato: “La nostra azione per una logica di cooperazione nel mondo e per un ordine internazionale forte e giusto non può riuscire da una posizione di debolezza”. Secondo Steinmeier, l'aumento delle spese militari “costerà di più” alla Germania, ma “dovrebbe valere di più del semplice denaro. Soprattutto nella politica di sicurezza e difesa”. Per Steinmeier, con la vittoria del candidato democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali tenute negli Stati Uniti il 3 novembre scorso, vi è la “giustificata speranza” di poter rinnovare l'alleanza transatlantica. Tuttavia, anche con Biden alla Casa Bianca, l'Europa non sarà più centrale per gli Stati Uniti come una volta. (Geb)