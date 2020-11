Speciale difesa: ministro argentino denuncia cospirazione di vertici militari in congedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Argentina, Agustin Rossi, ha denunciato un tentativo di cospirazione da parte di membri delle forze armate in congedo che avevano annunciato ieri la creazione di un "Tavolo di coordinamento" (Mesa de enlace) con l'obiettivo di "rappresentare le centinaia di migliaia di militari in servizio presso la dirigenza politica e l'opinione pubblica". Il ministro Rossi ha definito questa iniziativa come un tentativo di instaurare "un comando alternativo a quello delle Forze armate assumendo potestà, funzioni e obiettivi che sono propri di un comando militare in attività" e quindi di "cospirare" contro gli attuali vertici della Difesa. Secondo Rossi questa istanza tenta "implicitamente di indebolire l'attuale guida delle Forze armate" intromettendosi su questioni che sono di sua esclusiva competenza, come i salari, le risorse umane, e le politiche abitative. Il titolare della Difesa descrive inoltre il principale promotore dell'iniziativa, il generale in congedo Ernesto Bossi, come "un cospiratore nato", e la mutualità militare (Smsv) come il principale finanziatore di campagne contro l'attuale politica di Difesa. (Abu)