Libia: Tajani (FI), Ue si mobiliti per restituire 18 lavoratori alle proprie famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha ricordato che "sono più di due mesi che diciotto pescatori italiani della marineria di Mazara del Vallo sono tenuti prigionieri in Libia dal signor Haftar. Questo - ha continuato l'esponente di FI in un video pubblicato sui suoi profili social - è inaccettabile. Abbiamo chiesto al governo italiano di mobilitarsi ma evidentemente il peso politico di Di Maio e di questo Governo è pari a zero. Allora, con una interrogazione che ho firmato insieme al collega Milazzo, abbiamo chiesto all'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell di intervenire lui, ma pare che non sia stato fatto granché da parte anche dell'Alto rappresentante della Ue. Questo è gravissimo, io insisto", ha concluso Tajani, "perché l'Europa si mobiliti per ridare alle proprie famiglie diciotto lavoratori, diciotto lavoratori europei che sono ingiustamente tenuti prigionieri in Libia". (Rin)