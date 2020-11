Paderno Dugnano: rapinano supermercato armati di coltello, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 32enni italiani, con precedenti, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri per aver rapinato armati di coltello ieri mattina un supermercato in via Lamarmora a Paderno Dugnano (Mi). Alle 11.50 i malviventi con il volto travisato sono entrati nel punto vendita e dopo aver minacciato un dipendente si sono impossessati di 230 euro in contanti. A quel punto sono fuggiti a piedi. I militari del nucleo operativo di Paderno sono risaliti rapidamente alla via di fuga che avevano preso i rapinatori e grazie alle indicazioni di alcuni passanti hanno scoperto che i due si erano infilati in un condominio di via Lamarmora. I militari hanno quindi controllato il palazzo e hanno trovato uno dei due nella sua abitazione, dove c'erano anche la refurtiva e il coltello. Il complice invece è stato bloccato in strada, mentre tentava di allontanarsi a bordo della propria auto. I due arrestati sono stati portati al carcere di Monza in attesa dell'udienza di convalida. (Rem)