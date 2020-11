Sanità: protestano gli operatori in cento piazze italiane, "a governo chiediamo più tutele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scesi in protesta, in cento piazze italiane, stamattina i lavoratori della sanità pubblica. A Roma la manifestazione, organizzata dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, si è tenuta davanti al Policlinico Umberto I dove diverse decine di operatori sanitari si sono riuniti per chiedere più tutele e garanzie sui contratti di lavoro e una maggiore sicurezza dal punto di vista del rischio contagio. "Oggi vogliamo testimoniare sia la solidarietà al personale sanitario che sta curando il nostro Paese, e sta gestendo la pandemia, sia la necessità di risposte tempestive dal governo - ha spiegato Serena Sorrentino, segretaria generale Fp Cgil -. Abbiamo bisogno di aumentare il livello di sicurezza e abbiamo bisogno di maggiori investimenti in termini di retribuzione e assunzione del personale. Ci sono lavoratori che sono contagiati e abbiamo bisogno di risposte tempestive". Per Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp: " Siamo in un'emergenza sanitaria fortissima e vogliamo ricordare a tutto il Paese il sacrificio che questi lavoratori stanno facendo per salvaguardare gli altri. È giusto e necessario pensare anche allo loro sicurezza: si devono fare tamponi periodici, il vaccino influenzale, bisogna fornirli di dispositivi di protezione individuale e prevedere per loro il pagamento degli straordinari che già stanno facendo pur senza avere la certezza che ci siano le risorse necessarie". La situazione del comparto lavorativo è complessa. "Il personale manca - sottolinea Michelangelo Librandi, segretario generale Uil Fpl -, abbiamo un blocco del turn over che dura da 15 anni, tutte le leggi di bilancio hanno bloccato le possibilità di assunzione del personale. Oggi dalle stime fatte dal governo sono più di 50 mila gli infermieri che mancano nella nostra sanità e se andiamo a calcolare anche il settore sociosanitario il numero sale a 73 mila. È vero che in questa fase il governo ha assunto circa 37 mila unità ma sono quasi tutte a tempo determinato e non vanno a sopperire quelle che sono uscite con quota cento. Chiediamo - ha concluso - misure urgenti". (Rer)