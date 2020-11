Roma: Raggi, domani nei mercati Ostia e Tiburtina raccolta alimentare per famiglie fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani avremo tutti la possibilità di offrire un aiuto alle famiglie più in difficoltà, donando pane, pasta, latte, prodotti per la pulizia, articoli per l’infanzia e altri beni essenziali. Torna infatti torna la raccolta alimentare per i nostri due mercati sociali, presenti in via dell’Appagliatore a Ostia e nel mercato rionale di San Romano, nel quartiere Tiburtino". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Rer)