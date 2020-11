Covid: De Poli (Udc), da governo scelta sbagliata, legare indennizzi imprese a calo fatturato e non a colore Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, dichiara: "Come abbiamo denunciato fin dall'inizio, legare i ristori economici alle tre fasce di appartenenza delle Regioni (gialla, arancione o rossa) è una scelta miope e sbagliata. Al governo - prosegue il parlamentare in una nota - chiediamo indennizzi alle attività in base alle perdite di fatturato e non in base alla zona di appartenenza, esattamente come accade in Germania dove viene assicurato fino al 75 per cento di fatturato alle aziende. Il Veneto e le altre Regioni dell'ordinanza 'giallo-plus' non possono essere penalizzate da questo sistema caotico". Secondo De Poli, "la salute è il primo fattore da tutelare e, in questo contesto, bisogna, allo stesso tempo, rivolgere la massima attenzione al tessuto socioeconomico per limitare l'impatto negativo di una crisi sociale senza precedenti. I negozi di abbigliamento, ad esempio, subiranno pesantissimi danni, visto che lavorano soprattutto nei weekend. I ristori - conclude il senatore - vanno a tutti gli attori della filiera produttiva perché, se un ristorante chiude, a farne le spese non è solo il ristorante purtroppo, ma anche chi gli fornisce le materie prime".(Com)