Usa: anche “Cnn” e “Nbc” assegnano a Biden la vittoria in Arizona

- I network televisivi statunitensi “Cnn” e “Nbc” si sono uniti a “Fox News” e “Associated Press” nell’attribuire al candidato democratico Joe Biden la vittoria elettorale in Arizona. Lo Stato assegna undici grandi elettori, che portano così a 290 il numero di seggi al Collegio elettorale conquistati da Biden contro i 217 del presidente uscente Donald Trump. Per vincere le elezioni ne occorrono 270. Restano così due gli Stati nei quali non è stata assegnata la vittoria di uno dei due candidati, la Georgia e la Carolina del Nord, dove i risultati non potranno in ogni caso cambiare l’esito del voto. In Arizona, per decenni considerata roccaforte repubblicana, è la seconda volta in oltre settant’anni che a vincere le elezioni è un candidato democratico.(Nys)