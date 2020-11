Kosovo: vicepremier Tahiri, Lista serba è libera di lasciare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è entrata nella coalizione di governo, la Lista serba può uscirne: lo ha detto il vicepremier kosovaro Besnik Tahiri. "Il governo sta facendo il suo lavoro mentre le decisioni dei partiti politici sono sempre le loro, possono lasciare così come si sono uniti ma non conosco alcuna ragione per questa decisione", ha dichiarato il vicepremier di Pristina, secondo cui non c'è stata alcuna comunicazione nel governo sul tema. Nella giornata di ieri, il capo gruppo del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk) Arben Gashi, ha criticato la Lista serba per non aver preso parte ai lavori del parlamento di Pristina dove si sarebbe dovuto approvare il nuovo piano per la ripresa economica. (segue) (Kop)