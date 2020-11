Covid: prorogatol bando a sostegno dei traduttori editoriali italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Posticipata al 18 novembre la scadenza per inviare le domande di contributo per le traduttrici e i traduttori italiani. A darne l'annuncio è Strade, sezione traduttori editoriali di Slc-Cgil. Ancora sei giorni per inoltrare le richieste e accedere al fondo emergenziale destinato alla categoria, col quale il Mibact ha stanziato 5 milioni di euro come previsto dall'art. 183 del decreto Rilancio. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente via pec all'indirizzo mbac.dg-bic.traduttorieditoriali@mailcert.beniculturali.it, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (tutte le informazioni sulla pagina https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/Traduttori-editoriali/index.html). "Per la prima volta nella storia del Paese siamo emersi come categoria, è il primo passo per essere riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti" commenta Strade, che con l'occasione rilancia l'appello "Contiamo, contiamoci!". Prosegue il sindacato traduttori: "Si tratta in primo luogo di un necessario ristoro economico per un mestiere che dovrà affrontare una crisi di lungo termine con oltre 2.500 titoli tradotti in meno nel corso dell'anno, come stimato da Aie, e le principali fiere e manifestazioni annullate, ma non solo. L'invio delle domande di contributo può, infatti, tramutarsi nella premessa per un primo censimento dei lavoratori che traducono in regime di diritto d'autore in Italia. Il censimento sarà uno step fondamentale per la presentazione della proposta di fondo nazionale strutturale, su modello del Deutscher Übersetzerfonds, per allineare l'Italia agli standard europei". Strade è la sezione traduttori editoriali di Slc-Cgil ed è attiva dal 2016 per la tutela e la promozione del lavoro di tutti i traduttori che operano, in via esclusiva o parziale, in regime di diritto d'autore. Strade è membro del Ceatl – Consiglio europeo delle associazioni dei traduttori letterari. Partecipa inoltre alla Consulta del Lavoro Professionale Cgil ed è tra i partner della Casa delle Traduzioni di Roma. (Ren)