Imprese: Intesa Sanpaolo apre “per Merito” a scuole superiori, accordo con StudyTours per soggiorni all’estero

- Da oggi “per Merito”, il prestito d’impatto di Intesa Sanpaolo che sostiene tutti gli universitari, viene messo a disposizione anche degli studenti delle scuole superiori grazie a una partnership con StudyTours, azienda leader da più di 40 anni nel mondo dell’educational travel, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti i ragazzi e alle loro famiglie un percorso di studi di respiro internazionale. Stando al relativo comunicato stampa, il prestito prevede un finanziamento per un importo massimo di 30 mila euro, da restituire in quindici anni, al quale possono accedere i genitori degli studenti sempre senza alcune richiesta di garanzia. Le famiglie potranno scegliere di impiegare la somma per conseguire il doppio diploma Usa-Italia o, in alternativa, per frequentare un anno di scuola all’estero. (segue) (Com)