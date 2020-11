Imprese: Intesa Sanpaolo apre “per Merito” a scuole superiori, accordo con StudyTours per soggiorni all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo caso, lo studente potrà seguire le lezioni online grazie ad una evoluta piattaforma digitale, senza spostarsi da casa e, di conseguenza, senza perdere anni scolastici. Una volta portato a compimento questo percorso, potrà ottenere sia il diploma di scuola superiore in Italia sia il diploma “high school” statunitense, valido in tutte le università del mondo. La seconda opportunità, invece, consiste nel trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico all’estero, sempre senza interrompere gli studi in Italia. Tra le facilitazioni offerte da StudyTours, ci sono il test preliminare di lingua, un corso di inglese, lezioni preparatorie per comprendere le differenze tra la realtà italiana e quella estera, e l’assistenza di un team medico di nutrizionisti, psicologi e medici generici che seguiranno lo studente e la sua famiglia durante tutta l’esperienza. (segue) (Com)