Imprese: Intesa Sanpaolo apre “per Merito” a scuole superiori, accordo con StudyTours per soggiorni all’estero (3)

- “Dopo il lancio del prestito d’impatto per gli studenti universitari che sta avendo grande successo proprio perché non richiede alcuna garanzia, ha tassi bassi e lunghi tempi di restituzione, con questo accordo apriamo ‘per Merito’ agli studenti delle scuole secondarie superiori alle medesime condizioni per ampliare le opportunità di formazione, fattore di crescita per il paese”, ha commentato Andrea Lecce, responsabile Sales and Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo. La partnership, ha aggiunto l’amministratore delegato di StudyTours Riccardo Marra, è un passo importante nel panorama dell’istruzione in Italia. “Grazie al prestito tutte le famiglie saranno in grado di garantire ai propri figli un percorso formativo più ricco e, soprattutto, internazionale: in un mondo sempre più globalizzato, in cui la mobilità dei giovani è sempre più accentuata, avere un diploma americano o vantare un’importante esperienza all’estero è la chiave giusta per aprire le porte alle università più prestigiose al mondo e a sbocchi lavorativi di alto profilo”, ha detto, sottolineando che “a questo si aggiunga anche la possibilità di migliorare notevolmente l’inglese, raggiungendo un livello superiore rispetto a quello scolastico”. (Com)