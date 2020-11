Cooperazione: presidente senegalese Sall, costruire nuovo consenso basato sull'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale è necessario promuovere a livello globale un approccio comune che sia basato su valori condivisi dagli Stati, ma al contempo nella consapevolezza ed accettazione delle loro rispettive differenze. Lo ha detto il presidente del Senegal, Macky Sall, ribadendo su Twitter il fulcro del discorso pronunciato a Parigi in occasione del Forum per la pace, che si è svolto ieri alla presenza di leader internazionali. "È necessario un nuovo consenso, costruito sull'inclusione, sul rispetto delle differenze e delle convinzioni, come valori universali di un'efficace cooperazione internazionale che favorisca la pace, la stabilità e lo sviluppo", ha scritto Sall. Il capo dello Stato ha focalizzato il suo intervento parigino sulle modalità per rendere più efficace la lotta agli estremismi a livello internazionale. "Dobbiamo lottare insieme contro questi estremisti ma dobbiamo anche rispettare la diversità", ha detto Sall facendo riferimento alle divergenze di vedute che esistono a livello internazionale sull'Islam, esprimendo la necessità di "estendere lo spettro della discussione" e di far prova "di umiltà", riconoscendo che "non abbiamo necessariamente gli stessi valori" ma "pur diversi possiamo stare insieme". Sall ha tenuto a sottolineare che "l'Islam che conosciamo in Senegal è un Islam tollerante", e ha chiesto di garantire maggior accesso ai Paesi africani nelle istituzioni multilaterali, in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove non è presente alcun rappresentante del continente. (Res)