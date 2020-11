Bielorussia: Ue, condoglianze per Bandarenka, pronti a nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Raman Bandarenka, è solidale con tutti i bielorussi che hanno sofferto e continuano a soffrire per mano delle autorità bielorusse ed è pronta a imporre ulteriori sanzioni. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che, ieri, 12 novembre, il 31enne Raman Bandarenka è morto dopo diverse ore di intervento chirurgico in un ospedale di Minsk a causa di gravi ferite causate, secondo i rapporti, dalla brutalità di poliziotti in borghese. Per il Seae, questo è un risultato oltraggioso e vergognoso delle azioni delle autorità bielorusse che non solo hanno esercitato direttamente e violentemente la repressione della propria popolazione, ma hanno anche creato un ambiente in cui tali atti violenti e illegali possono aver luogo, ignorando così non solo i fondamentali diritti e libertà del popolo bielorusso, ma anche a prescindere dalle loro vite. (segue) (Beb)