Bielorussia: Ue, condoglianze per Bandarenka, pronti a nuove sanzioni (2)

- L'Unione europea esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Bandarenka ed è solidale con tutti i bielorussi che hanno sofferto e continuano a soffrire per mano delle autorità bielorusse in seguito alle elezioni presidenziali falsificate del 9 agosto. Il Seae ha sottolineato che l'Ue continua a condannare fermamente la violenza esercitata dalle autorità bielorusse contro manifestanti pacifici, persone impegnate nel movimento per la democrazia, media indipendenti, rappresentanti della società civile o comuni cittadini bielorussi. "Ci aspettiamo che le autorità pongano fine alla violenza e alla persecuzione, rilascino immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute arbitrariamente, compresi i prigionieri politici, e indaghino in modo completo e trasparente su tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani, e ritengano i responsabili responsabili", ha scritto il Seae in una nota. Infine, il Seae ha ricordato che l'Ue ha già imposto sanzioni a 55 persone responsabili di repressioni violente e intimidazioni ed è pronta a imporre ulteriori sanzioni. (Beb)