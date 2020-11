Croazia: Tribunale di Zagabria, ex premier Sanader condannato a 8 anni per caso Fimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo processo nel 2013 Ivo Sanader è stato condannato a 9 anni di carcere mentre l'Hdz avrebbe dovuto pagare una pena pecuniaria. Sanader, che sta scontando una pena detentiva per il caso Planinska dal 2019, è stato nel frattempo condannato per aver accettato tangenti dalla società petrolifera ungherese Mol per l'acquisizione della croata Ina e nel 2018 per una commissione di profitto dalla banca austriaca Hypo. Sanader è stato invece prosciolto dalle accuse nel caso Hep per la vendita di energia elettrica. Nel caso Planinska la Corte suprema ha emesso nel 2019 una condanna nei confronti dell'ex premier accogliendo il ricorso della procura sulla vendita di un palazzo di affari in via Planinska, nel centro di Zagabria. L'Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata (Uskok) ha stabilito che il ministero dello Sviluppo regionale ha acquistato un palazzo da Stjepan Fiolic nel periodo in cui quest'ultimo era deputato dell'Hdz, guidato all'epoca da Sanader. (segue) (Seb)