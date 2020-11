Croazia: Tribunale di Zagabria, ex premier Sanader condannato a 8 anni per caso Fimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale della contea di Zagabria ha emesso nell'ottobre 2018 una condanna nei confronti di Sanader, dichiarato colpevole per profitto illegittimo ai tempi di guerra per avere ottenuto una provvigione illecita dai vertici dell'istituto di credito austriaco Hypo. Il tribunale di Zagabria ha emesso una condanna a due anni e mezzo. Quella nei confronti di Sanader è stata la prima condanna emessa per il reato di profitto illegittimo ai tempi di guerra. Secondo i capi d'accusa, Sanader aveva favorito l'istituto Hypo nello scegliere la banca che avrebbe dovuto erogare un finanziamento per l'acquisto di sedi diplomatiche della Croazia dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia. Il Tribunale di Zagabria ha emesso il 30 dicembre 2019 una sentenza di condanna per l'ex premier croato Ivo Sanader nell'ambito del processo Ina-Mol: Sanader è stato condannato a 6 anni di reclusione per avere ceduto i diritti gestionali della compagnia petrolifera Ina al partner strategico ungherese Mol, ricevendo in cambio dal direttore della compagnia ungherese Zsolt Hernadi una tangente di 10 milioni di euro attraverso la società dell'avvocato Robert Jezic. (segue) (Seb)