Croazia: Tribunale di Zagabria, ex premier Sanader condannato a 8 anni per caso Fimi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hernadi è stato condannato a 2 anni di reclusione, sempre secondo la sentenza emessa dalla Corte. "Ivo Sanader ha concordato con Hernadi, per un ammontare di 10 milioni di euro, di fare in modo che Mol avesse potere decisionale nell'attività di Ina", ha dichiarato il giudice Maja Stampar Stipic nel leggere la sentenza. "In una seduta governativa (Sanader) ha chiesto di approvare un provvedimento secondo il quale si lasciava a Mol la gestione di Ina, cosa che il governo ha accolto", ha proseguito il giudice. Il processo all'ex premier è stato riavviato dall'inizio dopo che la Corte costituzionale della Croazia aveva annullato la prima sentenza che condannava Sanader a 8 anni e mezzo di reclusione. Il proscioglimento è avvenuto invece nel caso Hep. Nel 2018 il Tribunale di Zagabria ha emesso una sentenza assolutoria nei confronti dell'ex premier della Croazia Ivo Sanader e del suo ex collaboratore Robert Jezic, accusati di atti illeciti nell'ente elettrico pubblico. Sanader era stato accusato dalla procura di vendite di energia elettrica alla compagnia petrolchimica Dioki a un prezzo inferiore a quello di mercato. Tra gli accusati figurava anche l'ex direttore di Hep Ivan Mravko, deceduto prima di essere stato interrogato dalla difesa. (Seb)