- I Covid hotel sono importanti "perché alcuni ricoverati in area medica potrebbero essere lì seguiti e dimessi prima dalle strutture ospedaliere". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla tre giorni di lavori organizzata dalla Cgil. Le strutture sarebbero utili "anche per le persone che a casa non riescono a garantire il distanziamento", ha aggiunto. (Rin)