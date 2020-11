Ue: Eurostat, terzo trimestre Pil +12,6 per cento in area euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il Pil è aumentato del 12,6 per cento nell'area euro e dell'11,6 per cento nell'Unione europea. Questo secondo una stima flash pubblicata da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Nel secondo trimestre del 2020, il Pil era diminuito dell'11,8 per cento nell'area euro e dell'11,4 per cento nell'Ue. Nel terzo trimestre del 2020, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è diminuito del 4,4 per cento nell'area euro e del 4,3 per cento nell'Ue che rappresenta un recupero parziale dopo la caduta del -14,8 per cento e del -13,9 per cento nel trimestre precedente. Durante il terzo trimestre del 2020, il Pil negli Stati Uniti è aumentato del 7,4 per cento rispetto al trimestre precedente (dopo -9 per cento nel secondo trimestre 2020). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è diminuito del 2,9 per cento. (Beb)