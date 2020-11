Francia: Parigi ricorda gli attentati del 13 novembre 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi si tengono oggi le commemorazioni degli attentati che colpirono la capitale francese e la banlieue di Saint Denis il 13 novembre del 2015 provocando la morte di 130 persone e il ferimento di altre 413. Alle cerimonie, che avverranno in forma ristretta a causa della crisi del coronavirus, parteciperà il primo ministro, Jean Castex, insieme al ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, quello dell'Interno, Gerad Darmanin, e la sindaca Anne Hidalgo. Alle 9:15 è iniziato un giro che vede i rappresentanti dello Stato nei luoghi colpiti dal commando, come lo Stade de France, la sala concerti del Bataclan o i bar. La sindaca Hidalgo ha fatto sapere su Twitter che in ricordo della strage la Torre Eiffel verrà spenta alle 20:00 di questa sera. (Frp)