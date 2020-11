Fondi Lega: caso Lfc, gip dispone arresti domiciliari per imprenditore Barachetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Barachetti, titolare insieme alla moglie della società "Barachetti Service" che si occupa di impiantistica elettrica e idraulica, lattonerie, cartongessi e ristrutturazioni edili, era indagato già da alcuni mesi per il reato di peculato nell’inchiesta della Procura di Milano sulla presunta compravendita gonfiata di un capannone a Cormano (Mi) acquistato con fondi regionali per 800 mila euro dalla Lombardia film commission. Negli atti indagine l’imprenditore ed ex consigliere comunale di Casnigo (Bg) viene definito “personaggio molto legato a Di Rubba e Manzoni, e più in generale, al mondo della Lega”. I due contabili erano finiti ai domiciliari già lo scorso 10 settembre. Dalla analisi dei flussi finanziari emergerebbe che alla Barachetti Service, incaricata dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile nell'hinterland milanese, sarebbero state destinate risorse “drenate” dalla fondazione per oltre 270mila euro. Da quanto si è saputo, il gip Fanales ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Barachetti ravvisando il "pericolo di reiterazione" dei reati contestati. (Rem)