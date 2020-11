Imprese: Cy4Gate selezionata da cliente istituzionale italiano per fornire sistema di cyber intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate, società attiva a 360 gradi nel mercato cyber, ha annunciato di essere stata selezionata da un importante cliente istituzionale italiano con presenza all’estero per la fornitura di un complesso sistema di cyber intelligence. Stando al relativo comunicato stampa, le tecnologie selezionate fanno parte della famiglia di prodotti D-Sint, e la sua neo nata versione a uso corporate “Quipo”, avanzata ed innovativa piattaforma di “decision e continuous intelligence”, che si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di data mining, correlazione, intelligenza semantica e su algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning e cognitive computing. La società, prosegue la nota, stima che questo progetto, della durata di due anni e per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro, avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda, nonché sui risultati del 2020 con una stima al rialzo sugli obiettivi in termini sia di fatturato che di profittabilità di oltre il 10 per cento. “È un momento decisivo in cui tecnologie e soluzioni Sw italiani dimostrano di essere assolutamente all’avanguardia per rendere concreta la trasformazione digitale di organizzazioni complesse pubbliche e private: Cy4Gate è orgogliosa di contribuire a porre fine al monopolio tecnologico estero in Italia, e allo sviluppo digitale del paese”, ha commentato Eugenio Santagata, amministratore delegato della società. (Com)