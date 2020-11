Covid: Bergamaschi (Ats Milano) misure scorse settimane cominciano ad avere effetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi osserviamo che le misure intraprese con l’ordinanza delle settimane scorse cominciano ad avere il loro effetto. L’indice Rt è sempre superiore a uno, quindi i nuovi casi continuano ad aumentare ogni giorno, ma si sta avvicinando al valore 1, che significa il valore di picco, in cui sostanzialmente il numero di contagi rimane stabile". Lo ha detto il direttore generale della Ats della città metropolitana di Milano Walter Bergamaschi alla presentazione del nuovo drive through di Trenno a Milano. "Per riuscire a ridurre il numero di nuovi casi ogni giorno - ha spiegato Bergamaschi - l’indice deve scendere sotto la soglia dell’1, però siamo stati con un indice superiore a 2 per due settimane dopo l’avvio delle scuole, oggi siamo abbastanza vicini e ci stiamo riavvicinando al valore 1. Ieri era 1.25". (Rem)