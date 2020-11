Nagorno-Karabakh: residenti armeni incendiano le proprie abitazioni nelle regioni passate all'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti armeni di un certo numero di distretti del territorio del Nagorno-Karabakh, che dovrebbero essere trasferiti alla parte azera, stanno incendiando le loro case, i propri negozi ed altri edifici. È quanto reso noto da "Sputnik-Armenia" e "Gazeta". Nello specifico si tratta di residenti dei distretti di Lachin, Kelbajar e Aghdam. In base all'accordo trilaterale, la regione di Aghdam verrà restituita all'Azerbaigian entro il 20 novembre, quella di Kelbajar il 15 novembre ed entro il primo dicembre quella di Lachin. L'accordo, firmato a inizio settimana dal presidente russo Vladimir Putin, dal leader azero Ilham Aliyev e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, prevede l'introduzione di forze di pace russe nella regione, lo scambio di prigionieri tra le parti in conflitto e il ritorno dei profughi nel Nagorno-Karabakh. L'accordo ha scatenato le proteste dell'opposizione a Erevan. A sua volta, Pashinyan, in un discorso alla nazione, ha spiegato che ha firmato l'accordo per salvare le vite dei militari coinvolti nel conflitto. Secondo il primo ministro, il documento non implica una soluzione definitiva per il Nagorno-Karabakh, ma pone fine solo alla guerra nella regione. (Rum)