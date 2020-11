Romania: Pil in crescita nel terzo trimestre 2020 rispetto al precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha registrato una crescita economica del 5,6 per cento nel terzo trimestre dell'anno rispetto al secondo trimestre dell'anno mentre rispetto al medesimo trimestre del 2019 ha registrato un calo del 6 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest con in comunicato. Secondo la statistica, tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2020 il Pil è diminuito, rispetto allo stesso periodo del 2019, del 5,1 per cento sulle serie lorde e del 4,6 per cento sulle serie destagionalizzate. (Rob)