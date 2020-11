Forza Italia: Gelmini (FI), congratulazioni gruppo Camera a Schifani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, esprime in una nota le "congratulazioni dal gruppo Forza Italia Camera al senatore Renato Schifani per l'importante incarico che andrà a ricoprire nel partito, a fianco del presidente Silvio Berlusconi. Siamo certi che sua la grande esperienza, la sua lunga militanza, la sua saggezza, saranno un valore aggiunto per il nostro movimento. Auguri e buon lavoro".(Com)