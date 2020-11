Bologna: controlli anti-Covid, oltre 30 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due giorni, i carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 1.193 persone e al controllo di 1.107 veicoli e 197 esercizi pubblici durante i servizi relativi alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Una trentina di persone sono state sanzionate dai carabinieri per aver violato la normativa anti Covid-19. In particolare, alle ore 18.30 di ieri, davanti a un bar di Baricella (Bo) che in quel momento era chiuso, i carabinieri della Stazione di Minerbio (Bo) hanno sanzionato sedici persone, tra cui italiani, marocchini e rumeni che stavano bevendo birra all’esterno del locale. Il titolare del bar era stato recentemente sanzionato dai carabinieri della Stazione di Baricella (Bo) che lo avevano sorpreso a somministrare alimenti e bevande al di fuori dell’orario consentito dalla normativa. A Sasso Marconi (Bo), i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne italiano per vilipendio della repubblica delle istituzioni costituzionali e delle forze armate per aver manifestato sui social network, non mera critica, ma puro disprezzo verso i militari che lo avevano recentemente sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19. (Ren)