Algeria: fonti stampa, imminente ritorno presidente Tebboune dopo ricovero in Germania

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune sarebbe in procinto di ritornare in Algeria dopo 16 giorni di ricovero in Germania per curare la Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. Secondo il quotidiano "Le Soir d'Algérie", l’arrivo del presidente è imminente. Tebboune era stato posto in isolamento a fine ottobre dopo che diversi alti funzionari della presidenza e del governo erano risultati positivi ai test per rilevare il coronavirus. In seguito, il presidente era stato trasferito all’ospedale militare Ain Naadja di Algeri. Il 28 ottobre, pochi giorni prima del referendum costituzionale del primo novembre, la presidenza ha comunicato il ricovero in Germania per sottoporsi a mediche. In un primo momento le autorità algerine non hanno fatto trapelare alcuna notizia sui motivi del trasferimento in Germania di Tebboune, sebbene sia emerso fin dall’inizio il dubbio che fosse stato contagiato dal virus Sars-CoV-2.(Ala)