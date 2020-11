Covid: Unità crisi Lazio, notizia dati "truccati" è fake news di assoluta gravità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia sui dati "truccati" nel Lazio "è una fake news destituita di ogni fondamento e di assoluta gravità per la rappresentazione che viene data". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "I dati nella Regione Lazio - spiega la nota - vengono raccolti e gestiti dall'Istituto Spallanzani che smentisce con la nota allegata. Nei 21 indicatori del monitoraggio settimanale dell'Iss per la valutazione del rischio, il calcolo del tasso di positività viene effettuato solo su tamponi molecolari. Avviata da Avvocatura regionale una procedura di risarcimento danni che verrà interamente devoluta all'Inmi Spallanzani. Oltre al virus bisogna combattere anche contro le fake news".. (Com)