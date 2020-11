Energia: Adiconsum, inappropriata decisione Arera su bollette in aree colpite da terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Adiconsum nazionale, Carlo De Masi, rende noto in un comunicato che l'associazione ritiene "inappropriata" la decisione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con la delibera 429 "che, disattendendo il decreto di proroga del Governo, peraltro, senza aver consultato gli enti locali delle zone terremotate né tantomeno le associazioni consumatori facenti parte del Cncu, ha deciso per 'uniformità di trattamento' di non prorogare le agevolazioni previste per le bollette di luce, gas e acqua, delle case inagibili, colpite dal terremoto del 2016 e del 2017, che resteranno, quindi, in vigore solo fino al 31 dicembre 2020. Per cui oltre al danno, la beffa", osserva De Masi, secondo cui "la decisione infatti colpisce i cittadini di quelle zone già duramente colpite dal sisma, in possesso di immobili ancora inagibili, perché in presenza di una ricostruzione che stenta a decollare, alla quale si è aggiunta l'emergenza epidemiologica del Covid 19. Adiconsum chiede ad Arera di tornare sui propri passi e di prorogare le agevolazioni delle bollette di luce, gas e acqua, previste per le case inagibili anche per il 2021, stante l'annosa questione della mancata ricostruzione e del persistere della pandemia da coronavirus". (Com)