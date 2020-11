Covid: Bergamaschi (Ats Milano), preoccupazione più grande che il sistema ospedaliero regga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione più grande in questo momento è che il sistema ospedaliero di Milano regga all'impatto dei nuovi casi. Lo ha detto il direttore generale del l'Ats di Milano Walter Bergamaschi parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo drive through di Trenno a Milano. "I casi che oggi osserviamo - ha spiegato Bergamaschi - andranno a impattare, in una misura percentuale minima, ma impatteranno fra una settimana -10 giorni, sul sistema ospedaliero, quindi il picco che per il numero di casi si sta avvicinando non è corrispondente al picco che raggiungerà il sistema ospedaliero". "Quindi la maggiore preoccupazione oggi - ha concluso Bergamaschi - è quella di liberare posti letto e garantire che il sistema ospedaliero regga all’impatto dei nuovi casi". (Rem)