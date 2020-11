Abruzzo: assessore Istruzione, già formata task-force per borse studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dall'insediamento lavoro senza sosta per smaltire vecchie pratiche e programmare le nuove attività. In questo contesto ho rilevato alcune criticità, come quella relativa al ritardo accumulato nella comunicazione al ministero degli elenchi di studenti aventi diritto alle borse di studio. In questo senso ho da subito costituito una task forse interna all'assessorato che sta provvedendo alla bisogna: entro il corrente mese di novembre provvederemo all'invio degli elenchi relativi alle annualità 2017/2018 e 2018/2019 e di seguito completeremo gli adempimenti per l'annualità successiva". Lo fa sapere il nuovo assessore all'Istruzione dell'Abruzzo, Pietro Quaresimale, in merito al tema del ritardo nell'erogazione delle borse di studio ministeriali per gli studenti abruzzesi. (segue) (Com)