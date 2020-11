Bielorussia: Tikhanovskaja, il regime di Lukashenko è prossimo alla paralisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Bielorussia non interromperanno la loro lotta contro il regime del presidente Aleksandr Lukashenko, ma questa potrebbe adottare un'altra forma più combattiva. Lo ha detto l'oppositrice bielorussa Svetlana Tikhanovskaja, intervistata dall'agenzia di stampa polacca "Pap". Secondo lei è "ovvio che il regime è prossimo alla paralisi". Esso "non conosce limiti nella pratica della violenza" e questo potrebbe condurre i bielorussi a forme di opposizione meno convenzionali e "più da guerriglia". Dopo l'arresto di oltre mille persone la scorsa domenica, Tikhanovskaja fa riferimento all'elaborazione di "una strategia e di una tattica fatta di ulteriori iniziative". A suo avviso il regime di Lukashenko "non soddisfa le sue funzioni essenziali e si occupa solamente di lottare contro le proteste. Il ministero dell'Istruzione lotta contro gli studenti, quello della Sanità contro i medici". Tikhanovskaja lamenta anche la sordità del regime di fronte alla richiesta di organizzare una tavola rotonda con la mediazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (Rum)