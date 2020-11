© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working "è stata una necessità a cui abbiamo fatto ricorso per tutelare le persone ma è ovvio che questa non è la soluzione migliore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla tre giorni di lavori organizzata dalla Cgil. Anche in questo caso "si creano delle disuguaglianze", ha aggiunto il presidente conversando con il segretario della Cgil, Maurizio Landini. (Rin)