Imprese: Masi (Uilca) a Deutsche Bank, no a tassa extra per chi lavora in smart working

- Apprendo con sgomento che lo smart working sarebbe un privilegio, al punto che i lavoratori dovrebbero pagare per usufruirne: lo sgomento diventa vera e propria rabbia quando ad avanzare una proposta del genere è addirittura una banca. Così Massimo Masi, segretario generale della Uilca, in merito alla proposta del team di ricerca della banca di applicare un’aliquota ulteriore del cinque per cento a quanti scelgono di lavorare regolarmente da remoto, non perché costretti da misure quali il lockdown ma per libera scelta. “Voglio spiegare al gruppo Deutsche Bank che in Italia esiste lo statuto dei lavoratori ed esistono i sindacati, con cui vanno discusse e condivise eventuali nuove linee guida: inoltre ricordo al gruppo che in Italia il lavoro da remoto non è una concessione della banca al personale ma un diritto dei bancari, espressamente disciplinato nel rinnovo del contratto nazionale del credito, siglato il 19 dicembre 2019, quando la crisi legata al Covid-19 ancora non esisteva”, ha spiegato Masi, sottolineando che nel contratto è infatti definito un articolo che disciplina il lavoro agile nel settore. “Oltre a inserire per tutto il settore linee guida comuni sullo smart working abbiamo ottenuto, primi in Italia e tra i primi in Europa, il diritto alla disconnessione, elemento fondamentale per garantire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita personale: bene l’idea di pensare a quanti, a causa della pandemia, hanno subito e subiranno danni economici ma perché, mi chiedo, a essere penalizzati devono essere i bancari che, tra l’altro, in questi mesi di emergenza sanitaria e sociale hanno dato ampia prova di abnegazione e di responsabilità, senza mai tirarsi indietro e senza far mai mancare il proprio supporto alla comunità?”, ha concluso, aggiungendo che “dovrebbero essere i manager di questa banca a tassarsi, non i lavoratori”. (Com)